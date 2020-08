"The Devil All the Time" es el nombre de la próxima película de Netflix que protagonizarán Tom Holland y Robert Pattinson. La cinta, dirigida por Antonio Campos, se basa en una novela ambientada post segunda guerra mundial y ha sido definida por la prensa estadounidense como un thriller psicológico. La película se lanzará el 16 de septiembre en el streaming.

