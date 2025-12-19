El Centro Kennedy de las Artes Escénicas, uno de los principales referentes culturales de Estados Unidos, amaneció este viernes con una nueva inscripción en su fachada en Washington: "The Donald J. Trump and...".

El ajuste se concretó apenas un día después de que la junta directiva de la institución -encabezada por el propio presidente estadounidense- resolviera rebautizar el recinto como "Centro Trump-Kennedy".

