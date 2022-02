Soundtrack de "Euphoria" impacta Spotify y genera alza de reproducciones

El indiscutible éxito de la segunda temporada de la serie "Euphoria" de HBO Max ha influenciado directamente a joven cultura popular. En caso del servicio de streaming Spotify, se refleja en el considerable aumento de reproducciones de su banda sonora.

No solo las redes sociales han sido testigos del arrollador efecto que los elementos artísticos de la producción –como el maquillaje o la estética– ha generado, sino que además la propia música ha impactado a las audiencias más allá de la televisión.

De esta manera, la artista Sinéad O'Connor fue la ganadora del listado, con un aumento del 26.900% de reproducciones con su canción "Drink Before the War". Quien le sigue es el tema "4,5,6" de Big Mali, con un alza del 3.600%.

El tercer lugar es para Colbie y G.L.A.M con "Uhuh Yeah", –2.700% streams–, y más abajo, se encuentran la canción "Madonna" de Tarik, "Quiet, The Winter Harbor" de Mazzy Star y "All For Us", de Labrinth & Zendaya.

Asimismo, se registró un incremento en las listas del servicio de música con nombres de los personajes. Así, existen 31.000 playlists tituladas con "Fezco", mientras que 3.900 suman el nombre "Maddy Pérez".

En el caso de "Cassie" y "Rue" los listados ascienden a más de 1.100 en ambos casos.

Después de un existoso estreno de la segunda temporada de la serie, se reveló que "Euphoria" será renovada para una tecera temporada.