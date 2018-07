Campaña busca sacar a Vasco Moulian como jurado de "Rojo"

#FueraVasco es la campaña que se ha tomado las redes sociales en las últimas horas y que busca sacar a Vasco Moulian del panel de jurado de "Rojo, el color del talento".

El ex ejecutivo de Canal 13 se sumó al programa a comienzos de julio como jurado especial, decisión que de inmediato incomodó a los espectadores.

Fue un episodio ocurrido este martes el que terminó por colmar la paciencia de los fans de "Rojo". En la ocasión el bailarín Yerko Aliaga presentó un musical sobre "Busca lo más vital", el tema central de la película "El libro de la selva".

Al momento de dar su opinión, Moulian aseguró estar emocionado ya que la primera obra que dirigió era precisamente la historia de "Mowgli" y compañía. La polémica vino cuando el actor le preguntó a Yerko Aliaga si sabía de quién era la canción que estaba bailando. Ante la negativa del bailarín, Vasco Moulian decidió restarle un punto de su evaluación.

"Para un programa familiar no corresponde tener un personaje que denigre a los participantes", criticaron los seguidores de "Rojo" en redes sociales.

Anteriormente, Vasco Moulian se había ganado la enemistad del público al reprender en reiteradas ocasiones a los participantes del espacio.

#FueraVasco para 1 programa familiar no corresponde tener un personaje que denigre a un concursante, mejor alguien que contribuya al crecimiento y no denigre a los participantes por el capricho y vanidad de no conocer a la perfección la obra que él dirigió #comienzalabatallarojo