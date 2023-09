Paul Vásquez tuvo "cara a cara" con Luis Slimming tras Olmué 2023

Aprovechando su participación en "El Purgatorio", Paul Vásquez le dio unas palabras a Luis Slimming por su rutina en el Festival de Olmué 2023.

En ese evento, realizado en enero, Slimming tuvo algunos chistes sobre Dinamita Show y además uno que no pudo contar referido al anterior consumo de drogas de Vásquez.

Ahora, "El Flaco" fue instado a tener un "cara a cara" con Slimming y dijo: "Primero que todo mi querido Luis, le voy a decir que he visto a través de su canal, su espacio que tiene".

"Lo que pasó en Olmué no lo vi, porque andaba trabajando ese día y después sale que tú diste una declaración que fuiste censurado por un chiste con respecto a los Dinamita. Eso salió mucho después del festival de Olmué", afirmó el humorista.

"No sé de dónde sacaron que yo me había molestado. Quiero decir Luis que si salió eso, yo nunca he mostrado que en algún momento me molesté, porque a mí nada me molesta en el humor", expresó el ex Dinamita Show.