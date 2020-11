Horas de tristeza fueron las vividas por la animadora Carolina de Moras, que denunció a través de sus redes sociales que le habían robado su perro Nobu. “Hoy día en Candelaria Goyanechea y Ascencio de Zavala una persona en una camioneta blanca. (patente por confirmar, gracias a las cámaras) se llevó mi cachorro”, contó a través de su Instagram. “Por favor, ayúdenme a encontrarlo. Tenemos mucha pena y lo queremos de vuelta, sin rencores“, agregó, lo que generó una real cadena solidaria donde figuras del espectáculo compartieron las imágenes para poder encontrarlo. Finalmente, tras horas difíciles el perrito afortunadamente fue encontrado: “Gracias a tod@s, de verdad si no hubieran compartido estos post nunca hubiera encontrado a mi cachorro. Gracias a muchos seguidores que no conocía que lo repostearon. Gracias a tantas amigas y amigos que nos ayudaron haciendo cadenas de mensajes”. La animadora no dejó claro cómo lo encontró, pero agradeció a una familia que lo tenía y a la PDI por ayudarlos a encontrar al perrito.

