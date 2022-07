Fernando Paulsen reveló amenazas a través de sus hijos

El periodista y conductor de CNN Chile Fernando Paulsen contó detalles de amenazas en su contra a través de sus hijos, lo que llevó a cerrar sus redes sociales.

"Hubo una serie de amenazas que las derivaron a través de mis hijos. A mí, no tengo problema que me digan lo que me digan y que me amenacen lo que quieran, pero cuando ya empiezan a meter a los hijos, tú dices 'esta cuestión, no', y cerré", dijo en el programa "Síganme los buenos"

Paulsen contó que fue amenazado "a través de las cuentas de los hijos. 'Dile a tu papá que se cuide, que va a tener consecuencias lo que dijo anoche'", reveló.

Y agregó: "Mis hijos empiezan a asustarse, empiezan a llamarme y yo les digo 'saben qué, no puedo traspasarles esta cuestión, si me van a hacer algo, que lo hagan', pero no tienen por qué utilizar las redes que tenemos".