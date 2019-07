Michelle Obama dio un emotivo mensaje para despedir a Cameron Boyce

La ex Primera Dama Michelle Obama compartió un sincero mensaje a la fallecida estrella de Disney, Cameron Boyce, recordándolo como un joven talentoso con "un corazón increíble".

A través de su cuenta de Twitter, Michelle Obama publicó una foto en la que aparece con Boyce. "Tuve la suerte de pasar unos momentos con Cameron Boyce (en el set, en la Casa Blanca y en un proyecto de servicio), tiempo suficiente para reconocer que no solo tenía un talento increíble, sino también un corazón increíble", dijo.

"Enviando amor y abrazos a su familia, amigos y sus muchos, muchos fanáticos", escribió la ex PrimeraDama.

El joven actor de Disney falleció a los 20 años mientras dormía el pasado domingo 7.

I was lucky enough to share a few moments with Cameron Boyce—on set, at the White House and on a service project—enough time to recognize that not only did he have incredible talent, but also an incredible heart. Sending love & hugs to his family, friends and his many, many fans. pic.twitter.com/CS0HdaNOwy