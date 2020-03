El periodista Anwar Farrán contó en su cuenta de Instagram que está contagiado de Covid-19. "Pegarme un virus era la última cosa que yo habría imaginado... Pero sí. Está confirmado. He dado positivo por coronavirus. Casi no tuve síntomas, hasta ayer que me dolía la garganta y tuve un poco de tos. Jamás fiebre ni dolor de cabeza. Lo que sí, antes había perdido dos días el olfato... Así es que partí a urgencia", relató el profesional que pronto será padre.

