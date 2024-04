Cony Capelli abordó sus problemas de adicción a las drogas

La ganadora del Gran Hermano Chile, Cony Capelli, habló sobre su adicción a las drogas y cómo ha podido ayudar a otras personas a rehabilitarse.

Capelli indicó que realizará una venta de ropa de famosos para recaudar dinero y becar a una persona para seguir con su rehabilitación. "No es salvar a una persona, es rehabilitar a una familia entera", dijo a LUN.

La bailarina también afirmó que luego de rehabilitarse se mantiene "en terapia pero ya no por las drogas" y que "hace unos meses que sentí un cambio que no había sentido antes a pesar de que he estado limpia hace mucho tiempo".

"¿Por qué me siento rehabilitada? Porque ya no lucho contra ello, para mí ya no es una opción. Cada vez que tengo un problema, no busco evadir el problema drogándome ni con cualquier otro tipo de ansiolítico que me pueda hacer daño", expresó.

Capelli agregó que "tú puedes dejar de consumir drogas y seguir teniendo esa angustia de querer hacerlo, pero no lo haces. Sin embargo, yo ya no tengo eso. A mí ya no me causa angustia el no consumir, para mí no es una opción".