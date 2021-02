Actriz Lux Pascal habla de su transición: "He sido muy afortunada"

La actriz Lux Pascal, anteriormente conocida como Lucas Balmaceda, se dio a conocer como una mujer trans en una profunda entrevista en Revista Ya.

La ex actriz de "Los 80" y "La Jauría" inició el proceso de transición a mediados del 2020 con un tratamiento hormonal. "Para todos en mi familia ha sido algo natural. Solo ha habido apoyo, validación y amor. Es casi como esperaran que sucediera", contó Pascal.

"Ya lo había ido conversando, de a poquito, como saliendo del clóset un poco como no binaria durante un periodo de mi vida. Pero ahora era mucho más, finalmente puedo decir que soy mujer", agregó.

Por otra parte aseguró que su hermano, el actor Pedro Pascal, "ha sido parte importante de todo esto". "Él también es artista y ha sido un guía. Él fue de los primeros que me regalaban las cosas que me fueron formando identitariamente", recordó la artista.

Pese a que ya lo hizo en la Universidad Católica y que acumula créditos en diversas producciones (como Lucas Balmaceda), Lux Pascal se encuentra estudiando actuación en la Academia Juilliard en Nueva York. "Mi intuición me decía que tenía que estudiarlo de nuevo, pero esta vez como mujer", sostuvo.

"He sido muy afortunada"

Para Lux Pascal el hecho de ser una mujer trans no solo se trata de identidad, si no que además de amplificar voces marginadas. "Yo siento que muchos dirán que me estoy apropiando del discurso de mujeres trans sin privilegios, mujeres trans trabajadoras sexuales o travestis que no tienen el dinero o la ayuda para comprarse sus hormonas o hacer la transición como ellas quisieran. Pero tengo una conexión con ellas, les digo hermanas porque así las siento", puntualizó.

"El ser trans ya viene con un peso marginal y ahí no hay escala de grises", agregó.

Es por eso que la actriz agradeció al activismo trans por la visibilización de esta temática, aunque recalcó que no es un papel que ella quiera asumir ya que "he tenido cierta forma de privilegio porque he podido hacer mi transición oculta y con apoyo".

"La cultura LGBTI partió siendo un movimiento liderado por las voces más marginales de todas, las que al final del día no tienen nada que perder, porque ya llevan una vida desprovista de todo. Yo he sido muy afortunada", concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lux Pascal (@luxpascal0)