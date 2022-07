Bob Odenkirk agradece apoyo de fanáticos a un año de su infarto

El actor Bob Odenkirk, protagonista de "Better Call Saul", publicó un sincero mensaje de agradecimiento a un año de su infarto en el rodaje de la serie.

El actor de 59 años expresó su gratitud por el apoyo que recibió en el último año después de sufrir un ataque al corazón el 27 de julio de 2021 en el set del spin-off de "Breaking Bad".

"Un agradecimiento para ti, quienquiera que seas. Hace un año, coqueteé brevemente con 'quietus' y esto provocó una ola de buena voluntad y calidez hacia mí. Siempre me sentiré indigno de ello", agregó Odenkirk en su declaración.

"También siempre estaré agradecido y trataré de transmitirlo. Gracias. No es necesario responder", dijo el actor.

A Thank You to you, whoever you are. A year ago today I briefly flirted with "quietus" and this elicited a wave of goodwill and warmth towards me. I will forever feel unworthy of it. I will also always be appreciative and look to pass it on. Thank you. No reply necessary.