HBO revela fecha de estreno de la serie de "The Last of Us"

La cadena HBO reveló que estrenará la serie "The Last of Us", inspirada en la aclamada saga de videojuegos, durante la primera parte del 2023.

Así lo confirmó a The Hollywood Reporter el jefe de contenidos de HBO, Casey Bloys, quien aseguró que el debut de esta obra "está cerca de los inicios de 2023", aunque no entregó una fecha precisa.

Por ahora solo se han revelado un par de imágenes de la serie, cuyos papeles protagónicos recaerán en Pedro Pascal y Bella Ramsey.

La producción contará con la presencia de Neil Druckmann, el creador de la franquicia de videojuegos.