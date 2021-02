"House of the Dragon" anuncia nuevos miembros de su elenco

La serie "House of the Dragon", que contará sucesos anteriores a la historia de "Game of Thrones", presentó a los nuevos miembros de su elenco a solo semanas de iniciar su rodaje (5 de abril).

Según detalla Empire la producción confirmó a Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Steve Toussaint y Eve Best como los nuevos actores, detallando además el papel que tendrá cada uno.

Por su parte Ifans interpretará a "Otto Hightower", la "mano del rey" de aquel momento cuyo principal temor será la posible intervención en el trono del príncipe "Daemon Targaryen" (Matt Smith).

Steve Toussaint y Eve Best serán miembros de la casa "Velaryon", una familia con sangre de dragón que viene desde "Valyria" y que ha quedado relegada por la familia real de los "Targaryen".

Finalmente Mizuno será una esclava que llega al continente de "Westeros" después de un largo viaje, volviéndose confidente del príncipe "Daemon".

Anteriormente "House of the Dragon" confirmó a las actrices Olivia Cooke, que será "Alice Hightower"; Emma D'Arcy será "Rhaenyra Targaryen", la heredera al trono; y Paddy Considine interpretará al vigente rey "Viserys Targaryen".

La precuela de "Game of Thrones" será producida y encabezada por Miguel Sapochnick, director de algunos de los episodios más alabados de la serie original. También se confirmó la presencia del compositor musical Ramin Djawadi, así como la asesoría de George R.R. Martin en los guiones. La producción debutará en 2022.