El reportero Will Reeve, de la cadena estadounidense ABC e hijo del fallecido actor Christopher Reeve, se volvió viral en redes sociales por un gracioso chascarro: Se vistió formal y apareció en el matinal "Good Morning America", pero como estaba trabajando desde su hogar no usó pantalones. El problema es que no ajustó el plano de la cámara como él creía y se vio todo en la transmisión en vivo.

LEER ARTICULO COMPLETO