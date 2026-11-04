Álex de la Iglesia "estupefacto" tras muerte de sacerdote: "Ocurre igual que en El Día de la Bestia"

El cineasta español Álex de la Iglesia reconoció haber quedado "estupefacto" tras la muerte de un sacerdote al caerle encima una gran cruz en plena misa, debido a la desafortunada coincidencia entre el trágico accidente y una emblemática escena de su película "El Día de la Bestia".

Cooperativa participó de la conferencia de prensa en Chile de su nueva película "El Malentendido", que lo reúne con el chileno Benjamín Vicuña, instancia donde el actor nacional no dejó pasar la oportunidad de consultarle sobre la similitud del accidente, sucedido en Ecuador, con la secuencia inicial del clásico de 1995.

En aquella escena, un anciano sacerdote interpretado por Saturnino García muere al ser aplastado por una gigantesca cruz al interior de una iglesia, en un infortunado parecido con el fallecimiento del sacerdote Patricio Sánchez Molinari durante una misa en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

"Pensé que era inteligencia artificial"

Al abordar la trágica similitud, De la Iglesia reconoció que cuando le hicieron llegar las imágenes del accidente "pensé que era inteligencia artificial, no me creía que eso pudiera haber ocurrido. Es que ocurre exactamente como en la película, ocurre exactamente igual que en 'El Día de la Bestia'".

"Me quedé estupefacto", sinceró durante la conversación en el marco de la edición 2026 de Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic).

El director de "La comunidad" y "Balada triste de trompeta" sacó risas al decir que "no sé qué significa… no te podría decir qué significa eso" respecto a los paralelismos entre su ficción y el hecho sucedido en Ecuador.

Y bromeó: "Es como una especie de guiño de una especie de Dios todopoderoso maligno. Es un guiño de 'Pazuzu', me manda un guiño y me dice, 'estoy contigo'".

"Por otro lado, el horror de que una persona ha muerto, o sea, quiero decir que es como grotesco, es macabro", reconoció De la Iglesia.

El festival Sanfic se desarrollará hasta el domingo 8 de noviembre en diversas salas y espacios culturales de Santiago.