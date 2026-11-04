Exministra Arredondo: El presupuesto de cultura también es cohesión social

La exministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, defendió el apoyo estatal a la cultura en medio de los recortes anunciados por el Gobierno de José Antonio Kast en el Presupuesto, asegurando que los recursos son fundamentales para la existencia de instancias como los festivales de cine.

En conversación con Cooperativa durante su participación en la edición 2026 de Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic), la también actriz recordó que "durante el Gobierno del Presidente Boric nos propusimos duplicar y descentralizar el presupuesto para cultura y lo logramos. Eso fue un tremendo desafío por lo que implica políticamente, pero también porque el Presidente Boric tiene la convicción de que la cultura es fundamental y que es el alma de un pueblo, pero para eso se necesitan recursos".

En ese sentido, sostuvo que "es fundamental que se entienda que cuando hablamos del presupuesto de cultura hablamos de la creación artística, hablamos del resguardo del patrimonio, hablamos de cohesión social, pero también hablamos de empleo, de industrias, de trabajo cultural que aquí se desarrolla y, por lo tanto, cuando los recursos de esta área se ven mermados, también cada una de esas otras áreas se ven afectadas".

Arredondo dijo esperar que "el presupuesto se mantenga" en materia de cultura y que se pueda "seguir en ese camino. Sabemos que hay iniciativas que fueron importantes, sabemos que siempre también se puede seguir mejorando en el sector público".

Respecto al futuro de festivales de cine, como el propio Sanfic, la exministra sostuvo que "para que los festivales sigan existiendo, los recursos son fundamentales", defendiendo el impacto económico de estas instancias en las ciudades donde se realizan.

"No solamente por la programación que aquí se desarrolla, sino que también hay toda una actividad económica que está asociada al desarrollo de los festivales", destacó Arredondo.

Por su parte, el director general de Fundación CorpArtes, José Tomás Palma, señaló a Cooperativa que ya están planeando Sanfic hacia el futuro, proyectando "las próximas versiones con mucha fuerza y con muchas ganas de potenciar el cine, la creación nacional y ser un destino internacional para el cine y los cinéfilos".

El festival se desarrollará hasta el 8 de noviembre en diversas salas y espacios culturales de Santiago.