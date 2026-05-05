Ana de Armas se suma a "Impunidad" del chileno Felipe Gálvez

La actriz Ana de Armas se sumó al elenco de "Impunidad", la nueva película del director chileno Felipe Gálvez.

El cineasta detrás de "Los Colonos" prepara un largometraje sobre el arresto del dictador Augusto Pinochet en Londres a fines de los 90 y los intentos por procesarlo ante la justicia.

El elenco estará encabezado por el estadounidense Sebastian Stan y contará con Alfredo Castro, Antonia Zegers y Alejandro Goic, entre otros.

"Impunidad" está basado en la novela "Calle Londres 38" de Philippe Sands.