Cocreador de "Rick y Morty" confirmó que trabajan en una película

El demencial e imaginativo universo animado de "Rick y Morty" saltará a la gran pantalla con su propia película, tal como lo confirmó a Cooperativa el cocreador de la serie, Dan Harmon, durante el estreno de la novena temporada.

Antes del debut de los nuevos episodios, que llegarán cada lunes a la plataforma de streaming HBO Max, consultamos a Harmon y el showrunner Scott Marder sobre los rumores de un largometraje de la serie animada, corroborando que "lo único que podemos confirmar es que estamos trabajando en la película. ¿Quién lo hubiera imaginado?".

"Era solo cuestión de tiempo, porque por aquí estamos en una situación en la que todos los estudios se están fusionando en uno solo. Así que supongo que sería como…"

"Como Voltron", complementó Marder, en alusión a la fusión que se está dando entre Warner Bros. y Paramount.

Y Harmon complementó que "llega un momento en el que, si tu serie sigue emitiéndose, te hacen una película porque, bueno, solo tienes un jefe. Estamos haciendo algo así como... No sé si estás familiarizado con el concepto de autocracia por allá, pero más o menos es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un experimento. Nos estamos convirtiendo en una especie de oligarquía. ¿Conoces la legislación antimonopolio? Por aquí estamos adoptando un enfoque más favorable a los monopolios en materia económica".

"Intentamos volver a ser un organismo unicelular", añadió Marder, ante lo cual Harmon sostuvo que "somos Estados Unidos, somos un gran experimento y, al igual que en la historia del capitán Sully, les informaremos tan pronto como sea posible…"

"¿Si logramos aterrizar este avión?", se preguntó, en referencia a la actuación del piloto Chesley "Sully" Sullenberger, quien en 2009 acuatizó un avión comercial con fallas en el Río Hudson, salvando a todos los pasajeros.

El largometraje recién se encuentra en desarrollo, sin entregar mayores detalles, mientras que la serie animada ya fue renovada hasta su temporada 12.

La novena temporada de "Rick y Morty" se estrenó este 25 de mayo en HBO Max, con nuevos episodios cada lunes en la plataforma de streaming.