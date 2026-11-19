La manada más extraña de la animación está de regreso en la gran pantalla con su sexta película, "La Era de Hielo: Mundo de Lava" ("Ice Age: Boiling Point"), la primera entrega de la disparatada franquicia completamente el paraguas de Disney.

Al ritmo de "Everybody (Backstreet's Back)" de Backstreet Boys, la nueva aventura reúne a "Manny" (Ray Romano), "Diego" (Denis Leary), "Sid" (John Leguizamo), "Buck" (Simon Pegg) y "Ellie" (Queen Latifah).

Junto a "Crash" y "Eddie", además del obsesivo por las bellotas "Scrat" y "Bebé Scrat", se verán obligados a detener la erupción de un volcán que amenaza con destruir todo su mundo, viajando nuevamente al traicionero Mundo Perdido para una misión de rescate.

El elenco de voces en inglés suma a Ashley Park como "Zee"; Josh Peck como "Eddie"; Vincent Tong como "Crash"; Adam DeVine como "Julian"; Coco Jones como "Morita"; Kari Wahlgren como el "Bebé Scrat" y Dee Bradley Baker como "Scratsaurio".

Aunque es el sexto estreno en cines de "La Era de Hielo", estrictamente hablando es la séptima película de la franquicia, pues en 2022 se lanzó "Las Aventuras de Buck", que fue exclusiva del streaming Disney+.

Justamente, John Donkin, director de aquella aventura protagonizada por la intrépida y temeraria comadreja con un ojo menos, es el encargado de dirigir "Mundo de Lava", que se estrenará el próximo 28 enero de 2027 en cines de Chile, una semana antes que en EE.UU.