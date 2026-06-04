Disney descongeló "La Era de Hielo": Acá está el tráiler de su nueva película

A diez años de su último estreno en cines, Disney finalmente descongeló "La Era de Hielo" ("Ice Age") con el regreso a la gran pantalla de la manada más extraña de la animación en su nueva película, "La Era de Hielo: Mundo de Lava" ("Ice Age: Boiling Point").

La sexta entrega cinematográfica de la saga lanzó un primer tráiler que reúne a "Manny" (Ray Romano), "Diego" (Denis Leary), "Sid" (John Leguizamo), "Buck" (Simon Pegg) y "Ellie" (Queen Latifah).

Junto a "Crash" y "Eddie", además del obsesivo por las bellotas "Scrat" y "Baby Scrat", todos se verán lanzados de un volcán directo a una aventura disparatada llena de dinosaurios y lava, explorando rincones nunca vistos del mundo prehistórico.

Aunque es el sexto estreno en cines de "La Era de Hielo", estrictamente hablando es la séptima película de la franquicia, pues en 2022 se lanzó "Las Aventuras de Buck", que fue exclusiva del streaming Disney+.

Justamente, el director de aquella aventura protagonizada por la intrépida y temeraria comadreja con un ojo menos es el encargado de dirigir "Mundo de Lava", que se estrenará el 4 de febrero de 2027 en cines.