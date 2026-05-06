El mítico estudio de animación Studio Ghibli ganó el Premio Princesa de Asturias

El estudio de cine de animación japonés Studio Ghibli fue galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, al que optaban 48 candidaturas procedentes de veinte países, por la "sensibilidad" y los "valores humanistas" de sus creaciones.

Así lo anunció el presidente del jurado que ha concedido el galardón, el director del Museo del Prado, Miguel Falomir.

Studio Ghibli, fundado en 1985 por el director Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki, ha realizado más de una veintena de largometrajes, muchos de los cuales se volvieron éxitos internacionales como la oscarizada "Sen to Chihiro no kamikakushi" (El viaje de Chihiro/Spirited Away, 2001).

Sus películas han sido distinguidas con tres premios de la Academia de Hollywood, además del Oscar honorífico que recibió Miyazaki en 2014, que obtuvo también el Premio Donostia 2024 por su carrera.

La productora nipona ha sido distinguida también con la Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes, concedida por primera vez a un colectivo en la historia del certamen francés.

El jurado del Premio Princesa de Comunicación y Humanidades 2026 ensalzó la "sensibilidad" y los "valores humanistas" de las creaciones de Studio Ghibli, del que destacó que ha "transformado excepcionalmente la creatividad en conocimiento y comunicación".

Además, valoró que, "mediante un proceso artesanal de gran imaginación", el estudio "ha creado historias universales llenas de sensibilidad y de valores humanistas" como "la empatía, la tolerancia y la amistad, así como el respeto por las personas y la naturaleza".

"Sus películas trascienden generaciones y fronteras, y son un referente para los desafíos de la sociedad globalizada y la protección del medio ambiente", resaltó el acta leída en Oviedo, y que añade que el cine de Studio Ghibli ensalza "la belleza de lo cotidiano y convierte en parte esencial de sus narraciones los instantes de silencio y contemplación".

Studio Ghibli es el séptimo galardonado de nacionalidad japonesa en la historia de los Premios Princesa de Asturias, que este año alcanzan su cuadragésimo sexta edición.

El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebra tradicionalmente en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes de España, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Teatro Campoamor de Oviedo.