Legendario director de "Akira" vuelve con nueva película y fundando estudio

El legendario Katsuhiro Ōtomo, director de la influyente película de animación japonesa "Akira", se encuentra trabajando desde hace años en un nuevo largometraje titulado "Orbital Era" y dio un gigantesco paso en su desarrollo al fundar un nuevo estudio de animación.

OVAL GEAR es el nombre de este estudio con sede en Tokio, el cual fue fundado con dos objetivos en mente: "Transmitir a la nueva generación los métodos cinematográficos y la sensibilidad artística que Katsuhiro Ōtomo ha cultivado a lo largo de décadas, y producir nuevos trabajos de animación para su distribución a nivel mundial".

El estudio se encuentra contratando animadores y personal, con su primera película encontrándose ahora mismo en producción.

Aunque se evitó confirmar si aquel primer título de OVAL GEAR será la esperada "Orbital Era", que estaba siendo producida en otro estudio, Sunrise ("Gundam"), el anuncio sí fue acompañado por el arte de aquella película.

Ōtomo es un verdadero pilar de la cultura japonesa. Gracias a su obra "Akira", tanto en manga como con su película, logró romper las barreras del nicho y llevar el manga y el anime fuera de Japón, revolucionando a todos.

Es innegable la influencia de "Akira" hasta la actualidad y lo mucho que se le debe al abrir las puertas a las creaciones provenientes de Japón.

Pese a su celebrada carrera, Ōtomo solo ha dirigido dos películas, "Akira" y "Steamboy", por lo que "Orbital Era" será recién su tercer proyecto cinematográfico como director.

Además, fue guionista de la adaptación de "Metropolis" de Osamu Tezuka y participó en la antología "Memories", dirigiendo una de las historias inspiradas en su propia obra. En el manga, ha publicado "Pesadillas" y ha trabajado junto a Satoshi Kon ("World Apartment Horror") y Takumi Nagayasu ("La Leyenda de Madre Sarah").