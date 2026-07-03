Liberan tráiler de la primera película de "Los Diarios de la Boticaria"

El anime "Los Diarios de la Boticaria" ("The Apothecary Diaries") liberó el primer tráiler de su salto a la gran pantalla, con una película que se estrenará en cines japoneses el próximo 11 de diciembre.

La celebrada adaptación de la serie de novelas ligeras escritas por la novelista Natsu Hyuuga e ilustradas por Touko Shino llegará a las salas con "Kusuriya no Hitorigoto: Bо̄hi no Hihо̄" ("Los Diarios de la Boticaria: El tesoro de la emperatriz fallecida").

Se trata de una historia completamente original creada por la autora de la saga, presentando el viaje de "Maomao" y "Jinshi" a la ciudad natal de una concubina que falleció hace cinco años en el harén imperial, con el fin de devolver sus restos a su tierra natal.

Allí se topan con piratas, tesoros ocultos, el secreto de los restos de la emperatriz y un misterioso muchacho que tiene la clave de la historia.

Teniendo nuevamente a Aoi Yuki y Takeo Otsuka en las voces de "Maomao" y "Jinshi", respectivamente, el largometraje suma a Mariya Ise en la voz de un nuevo personaje, "Mu Qing".

El anime, en tanto, regresará con su tercera temporada en octubre de este año, cuando estrene su primera parte. La segunda parte del tercer ciclo recién se estrenará en abril de 2027.

La plataforma de streaming Crunchyroll seguirá siendo el hogar de la teleserie animada y obsesión televisiva de muchos aficionados a los venenos y la medicina.

La fascinante ficción ambientada en el Palacio Imperial durante la Dinastía Tang es la historia de "Maomao", una joven que llevaba una vida tranquila ayudando a su padre, un boticario. Todo cambia el día que la venden como sirvienta al palacio del emperador, pero la vida entre nobles y realeza no es para ella.

Cuando la familia imperial enferma, ella decide intervenir para encontrar una cura, lo que llama la atención de "Jinshi", un guapo eunuco que supervisa el Palacio Trasero donde viven las Consortes, quien decide ascenderla como dama de compañía de una de las concubinas del emperador.

Su habilidad con la medicina la hará conocida en el palacio por ayudar a resolver muchos misterios. Una "detective" realmente única con tremendos conocimientos, agudos instintos y que sabe cómo identificar sustancias venenosas.