"Mi vecino Totoro", el clásico de Hayao Miyazaki, vuelve a los cines chilenos

Una de las películas más queridas del maestro de la animación Hayao Miyazaki, "Mi vecino Totoro" ("Tonari no Totoro"), regresa a los cines chilenos este jueves 20 de agosto.

El largometraje de 1988, cuyo personaje titular se transformó en la icónica mascota de Studio Ghibli, vuelve a la gran pantalla en el marco del ciclo Mundo Ghibli, que celebra la imaginación del estudio fundado por Miyazaki, Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki.

Siendo una iniciativa de BF Disfribution, exhibiendo en cines de todo Chile una selección de obras del estudio de animación japonés como celebración de su legado, su historia sigue a "Satsuki" y "Mei", quienes se trasladan con su padre a una antigua casa en el campo mientras su madre se recupera en un hospital cercano.

Entre los árboles, los campos y los senderos del bosque, las niñas descubren criaturas mágicas que habitan en su entorno, siendo "Totoro", un espíritu del bosque grande y amable, el centro de su fascinación.

"El objetivo fue hacer una película feliz y conmovedora. Los padres se conmueven y recuerdan su infancia, y los niños quieren conocer a 'Totoro' y comenzar a trepar árboles y explorar. Esa es la película que quería hacer", reconoció Miyazaki en su estreno a fines de los '80.