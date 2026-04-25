"Ponyo" de Hayao Miyazaki vuelve a los cines

"Ponyo" (Ponyo y el secreto de la sirenita), el octavo largometraje de Hayao Miyazaki en Studio Ghibli, regresa a los cines chilenos en el marco del ciclo dedicado al querido estudio fundado por Miyazaki, Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki.

Inspirándose libremente en "La sirenita" del danés Hans Christian Andersen, el japonés nos entrega una bella historia de una princesa pez que desea convertirse en humana y el fuerte vínculo que forma con "Sosuke", un niño de cinco años.

Siendo una iniciativa de BF Disfribution, exhibiendo en la gran pantalla una selección de obras del estudio de animación japonés como celebración de su legado, el ciclo continúa con "Ponyo", a estrenarse en cines el próximo 14 de mayo en cines a nivel nacional.

Si nunca han tenido la oportunidad de verla en la gran pantalla, se trata de una oportunidad imperdible, especialmente al poder ser testigos de la sucuencia en la que "Ponyo" corre y salta entre las olas. Además, según un estudio, es la película más popular de Ghibli en Chile.

El largometraje tuvo un muy breve paso por salas chilenas en 2010, al estrenarse justo en la semana del terremoto.