Anuncian nueva película de "Jackass" para 2026

El actor Johnny Knoxville anunció el estreno de una nueva película de "Jackass", la popular saga de comedia y violencia que brilló en MTV.

Se trata de "Jackass 5", un largometraje original que contará con nuevas bromas y peligrosas acrobacias de este "masoquista" grupo.

La última película de la franquicia apareció en 2022 y fue la primera vez en que la antigua generación encabezada por Knoxville, Steve-O y Danger Ehren compartían con nuevos miembros del elenco.

La nueva cinta de "Jackass" llegará a los cines el próximo 26 de junio de 2026.