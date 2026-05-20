Arnold Schwarzenegger confirmó su regreso como "Conan El Bárbaro"

Tras varios años de promesas y falsas partidas en la última década, Arnold Schwarzenegger finalmente regresará al universo de espada y brujería creado por Robert E. Howard con una nueva película de "Conan el Bárbaro".

A sus 78 años, el intérprete austriaco y exgobernador de California volverá a interpretar a "Conan" en un largometraje que se conocerá como "King Conan", el cual será escrito y dirigido por Christopher McQuarrie, quien dirigió las últimas cuatro entregas de "Misión Imposible".

Fuel propio actor de "Terminator" y "Depredador" quien confirmó la noticia al conmemorarse 44 años de la primera película, con la cual saltó a la fama en 1982, dando cuenta de que el rodaje comenzará durante el 2027.

"El año que viene vamos a hacer 'King Conan'. Así que ahora es una realidad, y estoy muy ilusionado con ello", aseguró el actor en conversación con el sitio TheArnoldFans, donde dijo esperar que el director de la primera película, John Milius, pueda ser parte del proyecto como productor.

Respecto a su retorno al personaje, al que el artista Frank Frazetta le entregó su imagen definitiva, Schwarzenegger explicó que "la película no habría funcionado después de que hiciera la primera 'Conan', porque la idea central de 'King Conan' es que lleva cuarenta años siendo rey. Ahora es mayor. Ya no está en la misma forma física que en su época dorada, y ahora hay gente que intenta acabar con él.

"Es el rey y se ha vuelto un poco complaciente. Está cansado de su cargo y quiere pasar página. Piensa en la película de Clint Eastwood, 'Unforgiven'. Será muy parecida a eso, pero con batallas extraordinarias", adelantó.

Schwarzenegger también protagonizó la secuela "Conan el Destructor", de 1982, sin la calidad ni el mismo éxito de la primera película.