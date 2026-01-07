Aseguran que Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones están en Chile

Los actores Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones fueron vistos en territorio chileno disfrutando de sus vacaciones.

El usuario de Tiktok "Chomen" publicó un video en el que relató su encuentro con la pareja de famosos en un vuelo entre Panamá y Santiago. "Incluso conversé con Michael y fue muy buena onda", indicó el hombre.

El tiktokero también compartió una foto junto a Douglas para confirmar su "afortunado" encuentro.

Además reveló que el actor de "Bajos instintos" y su esposa se dirigían a conocer la Antártida, un destino visitado recurrentemente por estrellas de Hollywood.

Anteriormente Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Julia Roberts, Emma Watson, Drew Barrymore y Cameron Díaz fueron sólo algunos de los famosos que pasaron por Chile para dirigirse al "continente blanco".