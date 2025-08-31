Aseguran que romance entre Liam Neeson y Pamela Anderson fue una estrategia para promocionar su película

El romance entre los actores Liam Neeson y Pamela Anderson, que enterneció a toda la internet hace algunos meses, parece no ser de verdad.

Al menos así lo asegura el portal TMZ, quienes alegan que la relación amorosa entre ambos intérpretes nunca fue real y que surgió como una estrategia comunicacional.

De acuerdo al sitio, la historia de amor fue creada por los equipos de relaciones públicas de ambos famosos junto a ejecutivos del estudio Paramount, todo con el fin de promocionar la película "The Naked Gun".

La publicación asegura incluso que Neeson y Anderson no se vieron durante poco más de un año entre el rodaje de la cinta en junio de 2024 y las actividades de prensa en julio de 2025, donde precisamente se especuló con este romance.

Hace unas semanas el portal People aseguró que Liam Neeson y Pamela Anderson se encontraba en una relación amorosa y que "están disfrutando de la compañía mutua".