"Avatar: Fuego y cenizas" superó los mil millones de dólares en recaudación

"Avatar: Fuego y cenizas", la tercera entrega de la saga de James Cameron, superó tras 18 días en taquilla los mil millones de dólares de recaudación en todo el mundo, 306 de ellos en Estados Unidos y 777 en el resto de mercados, según la web Box Office Mojo.

Las anteriores entregas de la saga también superaron los mil millones de dólares. La segunda entrega lo hizo tras 14 días en cartelera y la primera a los 17 días. Ambas también superaron posteriormente los dos mil millones de recaudación.

El gran motor de la recaudación de la tercera entrega de la saga de acción ha sido el público fuera de Estados Unidos. Los países que más recaudación han conseguido para la película han sido China -138 millones de dólares-, Francia -81 millones-, Alemania -64 millones- y Corea -44 millones-.

"Avatar: Fuego y cenizas" es el tercer estreno de Disney de 2025 que supera los mil millones de dólares, tras "Lilo y Stitch" y "Zootopia 2".