"Avengers: Doomsday" presenta épico trailer final antes de su estreno
El clip adelanta parte de la trama que protagonizará Chris Evans como "Steve Rogers".
El clip adelanta parte de la trama que protagonizará Chris Evans como "Steve Rogers".
Los estudios Marvel presentaron el trailer final de "Avengers: Doosmday", la esperada nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel que marcará el regreso de varios rostros conocidos.
Uno de ellos es Chris Evans, que retornará a la saga como "Steve Rogers" y que tendrá un papel fundamental en el desarrollo de la historia.
Tal como se puede ver en el trailer, Evans compartirá múltiples escenas con el chileno Pedro Pascal, quien volverá a encarnar a "Reed Richards" de "Los 4 Fantásticos".
Otro rostro que volverá es Robert Downey Jr., quien durante más de una década dio vida al héroe "Iron Man" y que ahora regresará como el villano "Dr. Doom".
"Avengers: Doosmday" llegará a los cines el próximo 18 de diciembre.