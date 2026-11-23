Los estudios Marvel presentaron el trailer final de "Avengers: Doosmday", la esperada nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel que marcará el regreso de varios rostros conocidos.

Uno de ellos es Chris Evans, que retornará a la saga como "Steve Rogers" y que tendrá un papel fundamental en el desarrollo de la historia.

Tal como se puede ver en el trailer, Evans compartirá múltiples escenas con el chileno Pedro Pascal, quien volverá a encarnar a "Reed Richards" de "Los 4 Fantásticos".

Otro rostro que volverá es Robert Downey Jr., quien durante más de una década dio vida al héroe "Iron Man" y que ahora regresará como el villano "Dr. Doom".

"Avengers: Doosmday" llegará a los cines el próximo 18 de diciembre.