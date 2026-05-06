Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy volverán en "Hocus Pocus 3"

Tuvieron que pasar casi treinta años para volver a ver a las hermanas "Sanderson" de regreso gracias a una secuela de "Hocus Pocus" ("Abracadabra"), que llegó de forma directa al streaming Disney+ en 2022, y ahora las brujas preparan su regreso con una tercera película que se estrenará en cines.

Disney finalmente puso en marcha "Hocus Pocus 3", la cual se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo confirmando a Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy de vuelta como las encantadoras y caóticas brujas, informaron desde Deadline.

La tercera película fue anunciada en 2023 por el entonces presidente de la división de producción cinematográfica de Walt Disney Studios, Sean Bailey, pero su salida del cargo en 2024 mantuvo la producción en el limbo.

La propia Midler aseguró en 2025 que el "brillante" guion estaba listo, pero que faltaba trabajar en los "aspectos logísticos". Eso también se solucionó, con las negociaciones sobre el salario de las actrices llegando a buen puerto.

"Winifred" (Midler), "Sarah" (Parker) y "Mary" (Najimy) se transformaron en todo un ícono con su debut en el clásico familiar de 1993, regresando 29 años después al encenderse la vela negra en una secuela directa para Disney+. Según el reporte, la tercera película tendrá un estreno en la gran pantalla.