Cine de terror chileno: Jorge Olguín presenta su nueva película "Kalkutún"

El director chileno Jorge Olguín estrenó el trailer de su nueva película titulada "Kalkutún: El juicio de los brujos".

Basada en hechos históricos reales ocurridos en Chiloé a fines del siglo XIX, la cinta explora los juicios realizados por el Estado de Chile a los denominados brujos de la isla, quienes fueron acusados de pertenecer a la organización secreta La Mayoría.

"Es una película de horror que se inspira en una de las historias ocultas de Chile. Fue filmada mayormente en Chiloé, en los mismos territorios donde ocurrieron los hechos que inspiran la historia", explicó Olguín sobre su nuevo trabajo.

El elenco del largometraje está compuesto por Juan Carlos Maldonado, Camila Oliva, Bastián Bodenhöfer, Nicolás Zárate, Paulina Eguiluz, Alejandra Araya, Luis Dubó, Daniel Antivilo, Felipe Ríos y Nicolás Oyarzún.

El estreno en cines de "Kalkutún: El juicio de los brujos" está fijado para el próximo 22 de octubre.