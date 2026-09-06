"Ciudad": Delfina Guzmán se despide de los escenarios con un último proyecto a los 98 años

A sus 98 años, Delfina Guzmán presentará "Ciudad", un cortometraje que combina música, memoria y registros de distintos lugares de Santiago para recorrer las transformaciones de la capital a lo largo del tiempo.

"¡Me veo regia!", fue su reacción al ver el resultado final de la producción, dirigida por su hijo, el pianista y compositor Juan Cristóbal Meza, quien explicó que la actriz "ya tiene ganas de descansar".

El proyecto nació durante la pandemia a partir de conversaciones entre ambos sobre Santiago y sus transformaciones. La idea tuvo primero una versión como concierto teatral, estrenada en el GAM en 2024.

"Yo creo que el proyecto es más fidedigno a sí mismo en este formato audiovisual, como cortometraje. Es más lo que habíamos pensado, la atmósfera, y también tiene la posibilidad de que, a pesar de que las grabaciones fueron bien complejas, porque muchas fueron de madrugada, siempre es mucho más perfecto que tocar en vivo", señaló Meza para El Mercurio.

En el cortometraje, Meza aparece tocando piano en distintos puntos de la capital, entre ellos Plaza Italia, Plaza de Armas, La Vega Central, La Moneda y el cerro San Cristóbal, mientras Guzmán reflexiona sobre una ciudad que ha visto cambiar durante casi un siglo.

La actriz Martina Córdova participa interpretando una versión joven de Guzmán, en un recorrido que cruza recuerdos personales con las transformaciones urbanas y sociales de Santiago.

"Mi mamá es una persona que está a punto de cumplir 100 años, entonces ha vivido 100 años en esta ciudad", explicó Meza, quien destacó que buena parte de los textos surgieron de las conversaciones que sostuvo con ella.

Sobre trabajar nuevamente junto a su madre, el músico resaltó su capacidad interpretativa y aseguró que, pese al retiro: "Mi madre está muy viva. Es impresionante la fuerza vital que tiene, las ganas de vivir".

"Ciudad" se estrenará este lunes en la Cineteca Nacional y posteriormente estará disponible en YouTube.