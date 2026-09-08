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Tópicos: Magazine | Cine | Cine Chileno

"Cocaína Negra": Lanzan tráiler del documental sobre exquímico de la DINA Eugenio Berríos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La película reconstruye su historia a partir audios grabados por él mismo.

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En abril de 1995 apareció su cadáver en una playa de "El Pinar", cercana a Montevideo.

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El documental sobre el exquímico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos Sagredo, "Cocaína Negra", lanzó su primer tráiler confirmando su estreno para el próximo 5 de noviembre en cines.

Dirigido por Cristóbal Valenzuela Berríos, realizador de "Robar a Rodin" e "Isla Alien", reconstruye la historia del controvertido bioquímico a través de una serie de cintas de audio grabadas por él mismo.

A partir de este hallazgo, el largometraje evita el documental tradicional y sigue su ascenso y posterior caída adentrándose en su voz y su mundo, explorando una época marcada por la violencia política y las estructuras clandestinas.

Previo a su estreno en salas chilenas, "Cocaína Negra" tendrá su presentación en el Festival Internacional de Cine de Valdivia para cerrar un exitoso recorrido por festivales latinoamericanos.

El químico huyó a Uruguay en noviembre de 1991 para evitar declarar en el juicio en Chile por el asesinato del excanciller Orlando Letelier. Acompañado por el entonces mayor de Ejército Carlos Herrera Jiménez, asesino confeso de Tucapel Jiménez, se instaló en Montevideo.

Ahí Berríos fue protegido por miembros de la inteligencia militar chilena y uruguaya hasta que en noviembre de 1992 fue "secuestrado" por sus mismos guardianes. No se le vio más con vida y en abril de 1995 apareció su cadáver en una playa de "El Pinar", cercana a Montevideo.

 

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