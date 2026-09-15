De "La Batalla de Chile" a "Nostalgia de la Luz": Las celebradas obras de Patricio Guzmán

Una obra marcada por el compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia dejó como legado Patricio Guzmán, fallecido este martes a los 85 años.

El premiado cineasta, guionista, investigador, productor y teórico del cine se transformó en uno de los directores más celebrados de la historia de Chile, con una premiada carrera marcada por el trabajo documental.

Acá un listado de sus documentales más destacados:

"La Batalla de Chile" (1975-1979)

El proyecto más emblemático de Guzmán, una obra monumental en la que documenta el golpe de Estado en Chile en 1973 con las circunstancias políticas y sociales que lo rodearon.

Pieza esencial del cine documental, consumió varios años de su vida y puso en peligro su bienestar físico, mezclando periodismo, arte y activismo en este proyecto que lo llevó a ganar reconocimiento internacional.

"Nostalgia de la Luz" (2010)

Una reflexión profunda sobre la memoria y el olvido, situado en el desierto de Atacama en Chile, donde utiliza el observatorio astronómico en el desierto como un símbolo para explorar cómo buscamos comprender tanto nuestro pasado distante, a través de la astronomía, como nuestro pasado más reciente, a través de la memoria histórica.

La película también aborda la búsqueda de las familias de desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, quienes recorren el mismo desierto en busca de los restos de sus seres queridos.

"El Botón de Nácar" (2015)

La segunda entrega de una trilogía sobre la memoria que comenzó con "Nostalgia de la Luz", donde explora la relación entre la historia, la geografía y la memoria en Chile.

El cineasta centra su atención en el océano como un espacio de belleza, misterio y tragedia, mezclando la historia de los pueblos originarios de la Patagonia con los horrores del régimen del dictador Pinochet.

"La Cordillera de los Sueños" (2019)

Este documental completa la trilogía sobre la memoria de Guzmán, centrándose en la cordillera de los Andes como un monumento natural que divide y a la vez conecta a Chile con el resto de América Latina.

Guzmán utiliza este majestuoso paisaje como un punto de partida para reflexionar sobre la historia, la identidad y los desafíos políticos y sociales de Chile en el contexto contemporáneo.

"Mi país imaginario" (2022)

Las circunstancias que comenzaron en octubre de 2019 sugirieron la pauta para una obra que aborda los cambios del país desde el estallido social hasta la creación de la Convención Constituyente.

Todo el proceso es narrado desde voces exclusivamente femeninas como la periodista Mónica González, el colectivo feminista Las Tesis, la constituyente mapuche Elisa Loncón, la escritora y actriz Nona Fernández y la politóloga Claudia Heiss, entre otras.