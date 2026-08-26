Nepal: Al menos 16 muertos y casi 400 sin contacto tras aluvión en la frontera con China

Al menos 16 personas murieron y casi 400 peregrinos permanecen sin contacto en Nepal este miércoles, después de que un aluvión repentino alcanzase varias localidades y dañara carreteras y otras infraestructuras cerca de la frontera con el Tíbet (China).

El vocero de la Policía de Nepal en la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, confirmó a EFE que hasta el momento se han contabilizado 16 fallecidos, aunque las autoridades temen que la cifra de decesos aumente.

Según la Junta de Turismo de Nepal (NTB), al menos 384 viajeros figuran como desaparecidos: entre ellos, hay 93 ciudadanos nepalíes y 291 extranjeros, de acuerdo con un recuento elaborado a partir de datos de distintas agencias de viajes.

El desglose incluye a 105 ciudadanos indios, 37 indios no residentes, 17 malasios, 12 británicos, cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, un australiano y un neerlandés, mientras las autoridades tratan de confirmar la nacionalidad de otras 111 personas.

Cada año, miles de personas viajan al monte Kailash y al lago Mansarovar, en el Tíbet, durante una peregrinación considerada sagrada por hindúes, budistas y jainistas.



Parte de los estragos causados por la inundación. (Foto: EFE)

En tanto, el vocero del Ejército de Nepal, Rajaram Basnet, declaró a EFE que al menos 29 personas han sido rescatadas tras el desborde del río Bhote Koshi, y que seis helicópteros militares y otros ocho operados por privados se desplegaron para las labores de búsqueda y rescate.

"Es difícil evaluarlo en este momento, pero es posible que tanto los daños como el número de víctimas sean considerables", afirmó.

El aluvión golpeó a primera hora del miércoles el distrito de Rasuwa, donde afectó pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas e interrumpió el tránsito por una de las principales rutas terrestres entre Nepal y el Tíbet.

La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local (23:30 del martes en Chile) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana, y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.

Nepal atribuye a un terremoto el origen del aluvión

Posteriormente, y de forma preliminar, el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, atribuyó a un terremoto el aluvión que alcanzó de forma violenta a varias localidades del norte del país.

"Un terremoto ocurrió a las 8:37 (22:52 de ayer en Chile) de hoy y, debido a ello, se produjo un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río (Bhote Koshi), lo que parece haber causado la inundación", dijo Khanal durante una reunión en la Cámara de Representantes en Katmandú, según recogió el medio local Ratopati.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró a la hora mencionada un sismo de magnitud 4,4, con epicentro unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros.

Las autoridades continúan evaluando el alcance de los daños y tratando de localizar a las personas desaparecidas.