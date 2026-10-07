Estas son las 10 películas chilenas "esenciales", según Rotten Tomatoes

El sitio estadounidense Rotten Tomatoes, popular portal que recopila críticas de cine y televisión de todo el mundo, eligió las diez películas chilenas "esenciales", en un recorrido por las obras que "reflejan la historia del cine nacional".

Se trata de un listado que nació en el marco de la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana, seleccionando títulos chilenos de todas las épocas, desde 1968 hasta 2023, para celebrar su historia cinematográfica.

"La industria cinematográfica chilena ha vivido una trayectoria llena de altibajos, con momentos de gran éxito y caídas muy bruscas", señaló el texto que acompaña la publicación, destacando los trabajos de Miguel Littín, Patricio Guzmán y Raúl Ruiz, además de dar cuenta del quiebre que significó para la realización cinematográfica la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

En la época actual, Rotten Tomatoes celebró a cineastas como Pablo Larraín y Sebastián Leilo, además de actores como Paulina García, Alfredo Castro y Antonia Zegers, valorando que el cine chileno está en alza, con 188 películas a ser producidas en el año fiscal 2026-2027.

"Inevitablemente, la mayoría de los cineastas chilenos siguen lidiando con el legado de la época de Pinochet", aseveraron en la publicación.

Estas son las 10 películas chilenas esenciales seleccionadas por Rotten Tomatoes: