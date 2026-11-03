Antonia Zegers ante recortes en cultura: Se defiende con la porfía y resistencia que nos caracteriza

La actriz chilena Antonia Zegers aseguró que los recortes en materia de cultura por parte del Gobierno de José Antonio Kast hay que enfrentarlos con "porfía y resistencia", enfatizando en que la industria audiovisual jamás dejará de contar historias.

En conversación con Cooperativa durante la jornada inaugural de la vigesimosegunda edición del Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic), sostuvo que los recortes en el presupuesto, incluido los destinados a cultura, "solo se defiende con la porfía que nos caracteriza, la resistencia que nos caracteriza, porque nuestra vocación de contar historias no se puede parar con nada".

Respecto a su homenaje en Sanfic 2026, donde fue reconocida por su trayectoria y aporte al cine chileno, Zegers hizo ver que la industria nacional cambió radicalmente en los últimos 25 años y reconoció sentirse "super afortunada de ser parte" de esta historia.

"Más que ver mi aporte personal, una película se levanta con una trama humana que no se puede dividir. Todos aportamos lo que tenemos para ese relato", reflexionó.

La intérprete nacional, nominada a los premios Pedro Sienna 2025 por su actuación en "Los Tortuga", declaró que "ser parte del desarrollo de una industria que no existía cuando yo empecé a ser actriz, que no estaba ni en el más recóndito de mis sueños, porque no existía, y de repente empezó incipientemente a armarse una especie de industria y de la que me ha tocado ser parte, me siento super agradecida y honrada".

"Es una industria que ha sido muy relevante para nosotros, una industria que ha cambiado la historia de nuestro país: tenemos un Oscar (por 'Una Mujer Fantástica' e 'Historia de un Oso'), tenemos películas que han cambiado agendas políticas, tenemos películas que han conversado con el mundo de maneras muy virtuosas. Entonces, me siento muy agradecida y orgullosa de ser parte de eso", aseguró Zegers.

El festival le dedicará un foco especial de cinco películas de su filmografía, incluyendo "El Club" y "Los Perros", y tendrá un conversatorio con el público este jueves. En la jornada inaugural de Sanfic 2026, el festival también reconoció al productor Juan de Dios Larraín por su aporte al audiovisual iberoamericano.