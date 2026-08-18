"Hangar Rojo" presenta trailer y confirma fecha de estreno en cines

La película chilena "Hangar Rojo" presentó su trailer y anunció su fecha de estreno en los cines chilenos.

Inspirada en hechos reales, la cinta sigue a un capitán del Ejército que recibe la orden de transformar la academia que dirige en un centro de detención mientras ocurre el Golpe Militar de 1973.

"Hanga Rojo" es dirigida por Juan Pablo Sallato y tuvo su estreno mundial en la pasada edición del Festival de Cine de Berlín.

Su elenco está compuesto por Nicolás Zárate, Boris Quercia, Marcial Tagle, Catalina Stuardo, Aron Hernández, Francisco Carrasco y Juan Cano.

"Hangar Rojo" llegará a los cines el próximo 1 de octubre.