Manuela Martelli estrenó "El deshielo" en Cannes: "Estoy muy agradecida y honrada"

La directora chilena Manuela Martelli tuvo un aplaudido regreso al Festival de Cine de Cannes, donde este jueves estrenó su segunda película "El Deshielo".

"Estoy muy agradecida y honrada, y muy emocionada de estar aquí. Es tan hermoso estrenar esta película en este lugar", expresó Martelli, agradeciendo a todo el elenco y el equipo que trabajó en su largometraje.

La cinta nacional compite en Un Certain Regard (Una cierta mirada), una de las secciones más relevantes del certamen francés, y tuvo una positiva reacción por parte de la audiencia, con Martelli y todo el elenco profundamente emocionados entre los aplausos recibidos en el estreno.

En "El Deshielo", la actriz de "Machuca" cuenta la historia de "Inés", una niña de 10 años que se encuentra vacacionando en el hotel de sus abuelos, ubicado en la alta montaña. Allí se hace amiga de una adolescente que, un día, desaparece misteriosamente.

Maya O'Rourke, Maia Rae Domagala, Saskia Rosendahl, Jakub Gierszal, además de los actores chilenos Paulina Urrutia, Mauricio Pesutic, Roberto Farías y Lautaro Cantillana integran el elenco de esta película.

Se trató del regreso de Martelli al certamen francés luego de que en 2022 estrenara su película debut "1976" en el marco de la categoría Caméra d'or.

En Una Cierta Mirada triunfó el año pasado "La misteriosa mirada del flamenco", del chileno Diego Céspedes, quien esta edición forma parte del jurado presidido por el surcoreano Park Chan-wook para decidir la Palma de Oro 2026.