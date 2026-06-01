Mubi llevará "Denominación de Origen" al streaming en toda Latinoamérica

La distribuidora, productora y plataforma Mubi adquirió los derechos de streaming de la celebrada película chilena "Denominación de origen", con la batalla de la longaniza llegando al catálogo del servicio durante este 2026.

Según lo informado por Variety, Mubi se quedó con los derechos de exhibición del largometraje en streaming para toda Latinoamérica, siendo la única plataforma que la tendrá en la región.

La película dirigida por Tomás Alzamora, que se mantuvo doce semanas en cartelera y sumó más de 100 mil espectadores, cuenta la historia del movimiento social que se levantó en San Carlos cuando Chillán fue reconocida como la cuna de la longaniza.

"Que Mubi incorpore 'Denominación de Origen' a su plataforma es muy significativo para nosotros", destacó Alzamora en el citado medio, "no solo porque permite que la película siga viva más allá de su paso por las salas y los festivales, sino también porque la acerca a nuevas audiencias de toda Latinoamérica a través de una plataforma con una perspectiva cinematográfica muy atractiva".

Mezclando ficción y documental, con mucho humor, picardía y una mirada profundamente local, estos héroes sancarlinos se embarcan en una emocionante aventura para recuperar la codiciada denominación de origen a la "Mejor Longaniza de Chile", buscando devolver a San Carlos la dignidad y el respeto que merece.