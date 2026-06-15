"Ningún papá está preparado para...": Película de "Papi Ricky" liberó su primer tráiler

La esperada película de la teleserie "Papi Ricky" liberó su primer tráiler, reuniendo a su elenco original integrado por Belén Soto, Jorge Zabaleta y María Elena Swett.

Fue la propia intérprete de la pequeña "Alicia" (Soto) quien publicó en su cuenta de Instagram el adelanto de esta secuela que llegará a la gran pantalla, presentándolo como "la continuación de la historia que emocionó a toda una generación".

El largometraje continuará la historia de la teleserie, emitida en 2007 en las pantallas de Canal 13, ahora bajo la dirección del argentino Sebastián Schindel y con un guion escrito por Sebastián Arrau.

A casi 20 años de la emisión de la telenovela, tendremos a "Alicia" (Soto) ya adulta regresando a casa con un interés romántico, algo para lo que ningún padre está preparado, como lo reconoce el propio "Ricky Montes" (Zabaleta).

Mientras que sigue "Catalina Rivera" (Swett) le dice a "Ricky": "Tú y yo estamos destinados. Desbloquéame".

La película de "Papi Ricky" se estrenará en cines chilenos durante este 2026.