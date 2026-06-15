"Ningún papá está preparado para...": Película de "Papi Ricky" liberó su primer tráiler
Belén Soto, Jorge Zabaleta y María Elena Swett se reúnen en la gran pantalla.
La teleserie fue emitida en 2007 por Canal 13.
Belén Soto, Jorge Zabaleta y María Elena Swett se reúnen en la gran pantalla.
La teleserie fue emitida en 2007 por Canal 13.
La esperada película de la teleserie "Papi Ricky" liberó su primer tráiler, reuniendo a su elenco original integrado por Belén Soto, Jorge Zabaleta y María Elena Swett.
Fue la propia intérprete de la pequeña "Alicia" (Soto) quien publicó en su cuenta de Instagram el adelanto de esta secuela que llegará a la gran pantalla, presentándolo como "la continuación de la historia que emocionó a toda una generación".
El largometraje continuará la historia de la teleserie, emitida en 2007 en las pantallas de Canal 13, ahora bajo la dirección del argentino Sebastián Schindel y con un guion escrito por Sebastián Arrau.
A casi 20 años de la emisión de la telenovela, tendremos a "Alicia" (Soto) ya adulta regresando a casa con un interés romántico, algo para lo que ningún padre está preparado, como lo reconoce el propio "Ricky Montes" (Zabaleta).
Mientras que sigue "Catalina Rivera" (Swett) le dice a "Ricky": "Tú y yo estamos destinados. Desbloquéame".
La película de "Papi Ricky" se estrenará en cines chilenos durante este 2026.