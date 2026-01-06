Película de "Papi Ricky" comienza su rodaje con su elenco original

La comentada película sobre la teleserie "Papi Ricky" ya inició sus grabaciones con su elenco original integrado por Belén Soto, Jorge Zabaleta y María Elena Swett.

Fue la propia intérprete de la pequeña "Alicia" (Belén Soto) quien publicó una serie de imagenes del rodaje sobre esta "historia que vive en la memoria y que hoy vuelve a latir gracias a un equipo que cree, siente y se entrega".

El largometraje pretende ser una continuación de la novela original emitida en 2007 en las pantallas de Canal 13, aunque en esta ocasión contará con la dirección del argentino Sebastián Schindel.

Según las imágenes de las grabaciones, parte de la trama de la película involucrará un trekking de "Ricky Montes" (Zabaleta) y "Catalina Rivera" (Swett).

Se espera que el estreno de la película de "Papi Ricky" se produzca durante 2026.