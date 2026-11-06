"Su obra dejó una huella imborrable": El mundo de las artes chileno despide a Sebastián Lelio

La muerte a los 52 años del cineasta Sebastián Lelio ha sumido en la tristeza y la consternación al mundo de las artes y la cultura chilena, despidiendo este viernes al director ganador del único Oscar para Chile por mejor película internacional y a una de las figuras más importantes del cine latinoamericano de los últimos años.

La Academia de Cine de Chile, de la que Lelio era miembro, dijo en un comunicado que "su obra dejó una huella imborrable en el cine nacional e internacional".

"Con una sensibilidad singular, aguda y profundamente humana para explorar las relaciones, la identidad, los afectos y las contradicciones de nuestra sociedad, construyó una filmografía que trascendió fronteras y cautivó a públicos de todo el mundo", aseguró.

Su colega, el cineasta Miguel Littin, expresó que "la muerte de Sebastián Lelio me ha golpeado", con el director de "El chacal de Nahueltoro" reconociendo que "era una gran persona y un gran cineasta. Chile y su cine han perdido un gran valor".

Francisco Reyes, que trabajó con Lelio en "Una Mujer Fantástica", se sumó a las condolencias al despedir, "con enorme pena", a "este sensible y talentoso artista, amado director y juguetón ser humano".

"Profundamente dolido y golpeado por su súbita partida. Que vivan por siempre sus películas y su memoria", declaró el actor.

"Con profundo dolor despedimos a Sebastián Lelio, un contador de historias cuya mirada sensible y valiente marcó el cine chileno y trascendió fronteras", indicó Fábula, la productora chilena de varias de sus películas y con la cual estaba trabajando en su última cinta, "Poeta chileno", basada en la novela de Alejandro Zambra.

"Sus películas y personajes seguirán con nosotros", agregó.

Mientras que el equipo de 31 Minutos escribió un emotivo tributo al cineasta, a que describieron como "un amigo de 31 Minutos".

"Curioso, generoso y cariñoso. Con todo el dolor del mundo hoy tenemos que despedirlo. Mucho amor para ti, querido Lelio", señalaron en su texto.

El animador Francisco "Pancho" Saavedra ocupó sus redes sociales para despedir a su amigo, con quien trabajó en el programa "El Futuro de Chile" (CHV), asegurando que "jamás olvidaré lo que me enseñaste".

"Tuviste tanta paciencia para enseñarme a editar y contar historias", expresó, sincerando que su partida es "rara y dolorosa".

Desde el mundo de la música, la banda nacional Los Bunkers rindió tributo al cineasta, deseándole un "buen viaje" y agradeciendo "tu arte, talento y humanidad. Te despedimos con total admiración y cariño".

El cantante Adanowsky también despidió al director nacional, que dirigió su videoclip "Estoy Mal".

"Qué dolor perder a mi amado Sebastián Lelio. Ser maravilloso, surrealista, gracioso, lindo, bueno, generoso. Sebastián, a parte ser un gran director de cine", señaló el músico, reconociendo que "siempre tuvimos una bella amistad y conexión. Una pérdida dolorosa para este día".

A su vez, la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile lamentó el sensible fallecimiento del cineasta chileno egresado de la Escuela de Cine de Chile, compartiendo una postal de su última visita a sus dependencias en 2025 para presentar "La Ola".

"Su partida nos conmueve y deja un gran vacío en el cine chileno y latinoamericano", señalaron.

A nivel internacional, Sony Pictures Classics, la división de cine independiente de Sony, también rindió homenaje a "nuestro querido amigo y colaborador".

Mientras que la productora Bleecker Street, que trabajó con Lelio en su primera película en inglés, declaró estar "muy agradecidos por haber podido acompañarle en su trayectoria con 'Disobedience', un testimonio de su extraordinaria visión y su talento para contar historias profundamente humanas".

También se sumaron a los tributos los festivales internacionales de cine de Nueva York (NYFF) y de Toronto (TIFF).