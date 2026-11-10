Con cameo de Alejandro Zambra: así era la última película de Sebastián Lelio

La muerte de Sebastián Lelio dejó inconcluso uno de sus últimos proyectos cinematográficos: la adaptación de "Poeta chileno", novela del escritor nacional Alejandro Zambra, cuyo rodaje se encontraba en su etapa final al momento del fallecimiento del cineasta.

Según consignó La Tercera, las filmaciones de la película comenzaron en septiembre pasado en distintas locaciones de Santiago y se extendieron hasta el jueves 5 de noviembre, un día antes de que se conociera la muerte del director, ocurrida a los 52 años.

Asimismo, señalaron que el equipo ya había superado las 30 jornadas de rodaje y solo restaban entre siete y ocho días para completar el proceso, es decir, cerca del 20% de las grabaciones.

Uno de los momentos que alcanzó a concretarse fue la participación del propio Alejandro Zambra en la película, quien realizó un cameo en la adaptación de su novela, en una colaboración que también reflejó el vínculo que había construido con Lelio durante los últimos meses.

¿Qué se sabe de la última película de Sebastián Lelio?

La cinta, basada en la novela homónima de 2020, aborda la relación entre Gonzalo, un hombre que aspira a convertirse en poeta; Vicente, su hijastro, quien descubre su propia vocación literaria, y Carla, madre del joven y pareja de Gonzalo.

En el elenco, David Gaete interpreta a Gonzalo durante su adultez, mientras que Felipe Zepeda da vida a Vicente en esa etapa de la historia, además de contar con la participación de Pablo Schwarz en el papel del librero Sergio Parra, personaje inspirado en el propio dueño de la librería Metales Pesados.

Para las jornadas que quedaron pendientes estaban considerados distintos nombres de la escena artística nacional, entre ellos el actor Jaime Vadell y el poeta y músico Mauricio Redolés, quien tenía programado grabar una escena en la que recitaría su poema "Bello barrio".

Por ahora, el futuro de la producción permanece en evaluación, ya que, según informó el citado medio, el productor Juan de Dios Larraín lidera las conversaciones con Amazon MGM Studios y los otros socios internacionales para definir cómo continuará el proyecto y si finalmente podrá llegar a la pantalla.