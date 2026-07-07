Confirman estreno de la película póstuma de Jason David Frank

El actor estadounidense Jason David Frank volverá de manera póstuma a la gran pantalla de la mano de su nueva película titulada "Legend of the White Dragon".

La fallecida estrella de "Power Rangers", donde dio vida al popular personaje de "Tommy", se estrenará en cines de EE.UU. el próximo 28 de agosto luego de que la productora Bat in the Sun consiguiera un socio distribuidor, Well Go USA Entertainment.

El proyecto de larga data fue dirigido por Aaron Schoenke tras una exitosa campaña de financiamiento en Kickstarter de 2020. Aunque tiene varios elementos característicos de "Power Rangers", como su estilo inspirado en el género tokusatsu, su historia es original y no está conectada a la popular franquicia.

La película nos presenta a "Erik Reed" (Frank), un héroe conocido como "White Dragon". A tres años de retirarse de la vida superheroica a raíz de una tragedia, sale de las sombras para recuperar su identidad robada y limpiar su nombre, mientras intenta reunirse con su familia secreta.

Es ahí donde surge un misterioso villano conocido como "Dragon Prime", quien está decidido a llevar a cabo una venganza implacable para acabar con "White Dragon" de una vez por todas.

Frank falleció a los 49 años en noviembre de 2022, sin poder ser testigo del estreno de este proyecto personal que también incluye en su elenco a Jason Faunt, Cerina Vincent, Ciara Hanna, David Ramsey, Mark Dacascos y Michael Madsen.