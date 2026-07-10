Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y chubascos
Santiago12.0°
Humedad63%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Cine

Corto chileno "Una fortaleza" competirá en el Festival de Cine de Venecia 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El certamen italiano se realizará entre el 2 y el 12 de septiembre.

Corto chileno
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El cortometraje "Una fortaleza" de la cineasta chilena Alba Gaviraghi fue seleccionado para competir en el próximo Festival de Cine de Venecia.

La producción competirá en la sección de Orizzonti Corti, en donde figuran un total de 13 cortometrajes incluyendo uno dirigido por la actriz Saoirse Ronan.

La película de Gaviraghi tiene en su elenco a Antonia Pereira, Francisca Gavilán, Catalina Huerta, Daniela López y Luciana Sobarzo.

La 83ª edición del Festival de Venecia arrancará el próximo 2 de septiembre y culminará el 12 del mismo mes con el anuncio del ganador del León de Oro y el resto del palmarés.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada