Corto chileno "Una fortaleza" competirá en el Festival de Cine de Venecia 2026

El cortometraje "Una fortaleza" de la cineasta chilena Alba Gaviraghi fue seleccionado para competir en el próximo Festival de Cine de Venecia.

La producción competirá en la sección de Orizzonti Corti, en donde figuran un total de 13 cortometrajes incluyendo uno dirigido por la actriz Saoirse Ronan.

La película de Gaviraghi tiene en su elenco a Antonia Pereira, Francisca Gavilán, Catalina Huerta, Daniela López y Luciana Sobarzo.

La 83ª edición del Festival de Venecia arrancará el próximo 2 de septiembre y culminará el 12 del mismo mes con el anuncio del ganador del León de Oro y el resto del palmarés.