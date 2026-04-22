"Coyote vs. Acme": Revelan tráiler de la película que Warner Bros. no pudo cancelar

Tras salvarse de la guillotina de Warner Bros. y ser adquirida por la distribuidora Ketchup Entertainment, finalmente tenemos el primer tráiler de la película "Coyote vs. Acme" que llegará a los cines el próximo 27 de agosto.

El silencioso Carnivorous Vulgaris siempre fracasa en su intento de capturar al "Correcaminos", en gran parte por usar dispositivos creados por ACME que nunca funcionan como podría esperar y que viven teniendo fallas. Tras años de fracasos, "Wile E. Coyote" decide lanzarse en una batalla judicial contra la Corporación ACME.

Esa es la base de la película dirigida por Dave Green ("Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows"). Con un guion escrito por Samy Burch inspirándose en "Coyote v. Acme", un artículo de humor de The New Yorker de Ian Frazier que se publicó en 1990, la cinta combina animación y acción real -a lo "¿Quién engañó a Roger Rabbit?"- para mostrarnos al Coyote llevando a ACME a la justicia por sus productos defectuosos.

A su lado tiene a un abogado humano sin suerte (Will Forte) que acepta el caso y toma a "Wile E." como cliente en su demanda contra la poderosa corporación. En el proceso, se enfrentará al jefe de su antiguo bufete de abogados, "Buddy Crane" (John Cena), el cual representará a ACME en la batalla judicial.

Todo comenzó en 2023 cuando Warner Bros. decidió no estrenar la película de ninguna forma, ni siquiera streaming, además de no ofrecerla a otros compradores que estaban interesados. Al igual que "Batgirl" y la cinta animada "Scoob! Holiday Haunt", el estudio optó por cancelarla y archivarla para siempre, evitando que pudiera ver la luz de alguna forma. ¿La razón? Una deducción de impuestos.

Múltiples directores y prácticamente toda comunidad creativa levantó la voz en protesta, celebrando el trabajo de todo el equipo detrás de "Coyote vs. Acme", aplaudiendo el resultado final y criticando al estudio por la decisión de cancelarla como una simple maniobra para ahorrar dinero. Los dardos apuntaron directamente a David Zaslav, el presidente del conglomerado Warner Bros. Discovery, desatándose una compaña para liberar la película que nunca perdió fuerza.

Todo tuvo un final feliz cuando Ketchup Entertainment, la misma que salvó otra celebrada película animada de Warner Bros. Animation, "The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie", adquirió los derechos globales de "Coyote vs. Acme".

En Chile, la distribuidora BF Distribution confirmó el estreno en salas locales para agosto. Ni siquiera los abogados de ACME pudieron evitar esto.